В каждом регионе есть своя кущёвка. Банда из Воркуты не постеснялась обворовать даже сирот

Аргументы Недели → Криминал 13+

1 марта 2021, 11:42

Два десятилетия назад в Воркуте преступная группировка, которой руководили братья Владимир и Олег Ифа, держали местных бизнесменов и предпринимателей в страхе. На контроль были поставлены даже транспортные компании, грузовые склады. За несколько лет они взяли под свой контроль весь город. За отказ платить преступникам «дань» коммерсантам сжигали дома, квартиры, либо просто убивали их.



От действий ОПГ страдали даже сироты, которым государство предоставляло жильё. В 1990-е годы региональное правительство выделило сиротам приватизационные чеки, которыми до совершеннолетия детей распоряжались директора детских домов. Они очень часто пользовались своим служебным положением и продавали чеки, либо вкладывали их в акции «Газпрома».



Братья Ифа заинтересовались и ваучерами на детей. При помощи юристов они разработали мошенническую схему, знакомились с сиротами, вступали в доверие, оформляли необходимые документы и обманывали их. Оспорить действия преступников в суде было невозможно. За сиротами в то время началась настоящая охота.



В 2012 году большую часть группировки задержали полицейские. Главарям дали огромные сроки. Только после этого жители Воркуты начали давать показания. Одному из братьев Ифа – Олегу - удалось скрыться. Полиция объявила его в розыск. Несмотря на то, что сегодня квартиру в Воркуте можно купить даже за 1 рубль, сироты так и остались без жилья.



