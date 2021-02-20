Бывшего топ-менеджера «Ростелекома» обвиняют в коррупции

Решением Басманного суда Андрей Леваков отправлен в следственный изолятор. Бывшего руководителя одного из подразделений "Ростелекома" обвиняют в получении взятки.
Год назад сотрудники спецслужб выявили картельный сговор директоров коммерческих компаний, и руководителя одного из крупных подразделений «Ростелекома» - Левакова. Позже правоохранители заявили, что он осуществлял покровительство компаний, осуществляющих подключение волоконно-оптической линии связи в Воронежской области.
В «Ростелекоме» отказались комментировать обстоятельства дела бывшего сотрудника. От комментариев также отказались адвокат задержанного и Следственный комитет.
Летом прошлого года квартира Андрея Левакова была ограблена. Злоумышленники пришли к нему под видом работников правоохранительных органов. Хозяин жилья не сразу понял, с кем имеет дело, поэтому не препятствовал их действиям, в результате чего лишился большой денежной суммы. Помимо этого воры угнали автомобиль Cadillac.
В настоящее время следователи проверяют причастность Левакова к совершению других уголовных преступлений. Примечательно, что после увольнения из «Ростелекома» он трудился генеральным директором АО «Искрауралтел» в городе Екатеринбург. Данная компания также оказывала телекоммуникационные услуги.
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