61 % убитых женщин – дело рук сожителей или родственников

Аргументы Недели → Криминал 13+

17 февраля 2021, 22:02 Источник: Новая газета

Фото: Pixabay

Юристы и аналитики данных провели исследование и пришли к выводу, что минимум две трети женщин, дела об убийстве которых суды рассматривали в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия.

Исследование провела команда «Близким лицом близкому лицу», объединившая активистов и специалистов анализа данных. Сколько именно россиянок погибло в близких отношениях – такой официальной статистики в стране нет, только общее количество женщин, ставших жертвами преступников. Это дает противникам ужесточения законодательства в этой области повод говорить: да, женщин убивают, но это не семейной насилие.

Авторы исследования проанализировали приговоры российских судов за 2018 год по следующим преступлениям: убийство (ч. 1 и 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ), убийство в состоянии аффекта (ст. 107) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111). Это 2 тыс. приговоров. Анализ показал, что 61 % от общего числа женщин были убиты партнерами или родственниками. Самые частые слова в подобных приговорах: табурет, сожительница, ссора, ревность и пиво.

Активисты утверждают, что будут продолжать анализ. «Главное, что наш проект открыл большинству людей вид на настоящую «статистическую клоаку» по этой теме», - говорит автор проекта Александра Граф.