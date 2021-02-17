На жильцов дома в Ульяновске, которые хотели сменить управляющую компанию, напали неизвестные

Аргументы Недели → Криминал 13+

17 февраля 2021, 20:10 Источник: Mash

Фото: Pixabay

В Ульяновске разыгралась настоящая коммунально-криминальная драма. Трое неизвестных мужчин напали на жителей дома на улице Созидателей, предложивших сменить управляющую компанию.

Дому, в котором произошло происшествие, больше 40 лет. Уже давно не было ремонта. На многое жильцы были готовы закрыть глаза, но управляющая компания продолжала собирать все больше денег. Недавно стала вынуждать поставить теплорегулятор за 400 тысяч, хотя на самом деле он стоит в восемь раз меньше. Чтобы выбить деньги, людям в мороз отключали горячую воду.

Жильцы решили сменить управляющую компанию, организовали собрание возле подъезда. И в этот момент на них напали. Пострадала 66-летняя женщина, у которой были документы о расторжении договора. У нее сотрясение мозга.