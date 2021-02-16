В Италии грабители узнавали все о своих жертвах благодаря инстаграму
16 февраля 2021, 15:57
В Милане задержали воров, которые отслеживали аккаунты богатых и знаменитых в соцсетях, а затем проникали в их дома. Благодаря фотографиям, которые люди сами выкладывали в интернет, преступники хорошо знали, что и где находится, а также когда хозяев нет дома.
Группировку прозвали ворами-акробатами – за их умение ловко карабкаться по стенам. В банде было четыре человека, имеющие сербские корни. Один из них – 17-летний подросток. Поймали грабителей благодаря уличным камерам видеонаблюдения.
Ювелирные изделия, дизайнерская одежда и аксессуары были главными целями. Жертвами преступников стали известные футболисты, итальянские телеведущие и популярные блогеры. Заставляет задуматься: а стоит ли выкладывать ежеминутные отчеты о своей жизни, ведь этим могут легко воспользоваться злоумышленники в совершенно разных целях?
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