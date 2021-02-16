В Италии грабители узнавали все о своих жертвах благодаря инстаграму

Аргументы Недели → Криминал 13+

16 февраля 2021, 15:57

Фото: Pixabay

В Милане задержали воров, которые отслеживали аккаунты богатых и знаменитых в соцсетях, а затем проникали в их дома. Благодаря фотографиям, которые люди сами выкладывали в интернет, преступники хорошо знали, что и где находится, а также когда хозяев нет дома.

Группировку прозвали ворами-акробатами – за их умение ловко карабкаться по стенам. В банде было четыре человека, имеющие сербские корни. Один из них – 17-летний подросток. Поймали грабителей благодаря уличным камерам видеонаблюдения.

Ювелирные изделия, дизайнерская одежда и аксессуары были главными целями. Жертвами преступников стали известные футболисты, итальянские телеведущие и популярные блогеры. Заставляет задуматься: а стоит ли выкладывать ежеминутные отчеты о своей жизни, ведь этим могут легко воспользоваться злоумышленники в совершенно разных целях?