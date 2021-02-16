В России вводят уголовное наказание за вовлечение в попрошайничество

В Госдуму внесены законопроекты, предусматривающие наказание организаторам «специфического бизнеса». Лица, которые вовлекают людей для работы в подземных переходах, общественном транспорте в качестве попрошаек, будут привлекаться к уголовной ответственности. Минимальное наказание за такое деяние будет составлять 100 тысяч рублей. Максимальное – тюремный срок до 5 лет.
Если в преступление вовлекаются несовершеннолетние, либо с угрозой насилия, организатору будет грозить срок до 6 лет. Действующее законодательство не предусматривает наказания за подобные действия. Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Михаил Емельянов считают, что лица, заставляющие заниматься людей попрошайничеством, несут угрозу обществу наравне с организаторами проституции.
Попрошайничество стало целой отраслью теневого бизнеса. Особую проблему доставляют дети и подростки, у которых зачастую нет документов. Эксперты вынуждены признать, что данный вид деятельности очень часто курируется сотрудниками полиции.
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