В России вводят уголовное наказание за вовлечение в попрошайничество

Аргументы Недели → Криминал 13+

16 февраля 2021, 11:01

В Госдуму внесены законопроекты, предусматривающие наказание организаторам «специфического бизнеса». Лица, которые вовлекают людей для работы в подземных переходах, общественном транспорте в качестве попрошаек, будут привлекаться к уголовной ответственности. Минимальное наказание за такое деяние будет составлять 100 тысяч рублей. Максимальное – тюремный срок до 5 лет.



Если в преступление вовлекаются несовершеннолетние, либо с угрозой насилия, организатору будет грозить срок до 6 лет. Действующее законодательство не предусматривает наказания за подобные действия. Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Михаил Емельянов считают, что лица, заставляющие заниматься людей попрошайничеством, несут угрозу обществу наравне с организаторами проституции.



Попрошайничество стало целой отраслью теневого бизнеса. Особую проблему доставляют дети и подростки, у которых зачастую нет документов. Эксперты вынуждены признать, что данный вид деятельности очень часто курируется сотрудниками полиции.



