При пандемии возрос уровень киберпреступности

До пандемии уличная преступность была одной из главных проблем российского общества. Однако криминальная картина значительно изменилась. За прошлый год электронные мошенники украли у граждан порядка 69 миллиардов рублей.
В 2021 году эта сумма может возрасти до 90 миллиардов рублей. Причём мошенники применяют старые схемы – телефонные связи. За год преступники совершают более 15 миллионов звонков, иногда используется автоматический обзвон и роботизированная техника.
Кибермошенники пользуются слабостями и пробелами в отрасли. Старые правила работы операторов позволяют легко получать данные клиентов и использовать их в своих целях. Развитие IP-телефонии усложнило ситуацию со связью. Помимо этого часть вызовов, поступающих на номера россиян, идут через VoIP-провайдеров, которые зарегистрированы за пределами страны.
Защитить абонентов можно только путём введения ответственности для операторов. Они не должны пропускать подмену номеров и использовать номера, которые им не принадлежат. Банковский сектор пытается ограничить доступ к своим клиентам посредством договорённости с крупными операторами связи. Стороны проработали единую схему выявления мошенников и оперативного реагирования на их действия. По итогам прошлого года это позволило предотвратить ущерб в 1 миллиард рублей.
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