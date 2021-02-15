ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Криминал 13+

При пандемии возрос уровень киберпреступности

, 12:40

При пандемии возрос уровень киберпреступности

До пандемии уличная преступность была одной из главных проблем российского общества. Однако криминальная картина значительно изменилась. За прошлый год электронные мошенники украли у граждан порядка 69 миллиардов рублей.

В 2021 году эта сумма может возрасти до 90 миллиардов рублей. Причём мошенники применяют старые схемы – телефонные связи. За год преступники совершают более 15 миллионов звонков, иногда используется автоматический обзвон и роботизированная техника.

Кибермошенники пользуются слабостями и пробелами в отрасли. Старые правила работы операторов позволяют легко получать данные клиентов и использовать их в своих целях. Развитие IP-телефонии усложнило ситуацию со связью. Помимо этого часть вызовов, поступающих на номера россиян, идут через VoIP-провайдеров, которые зарегистрированы за пределами страны.

Защитить абонентов можно только путём введения ответственности для операторов. Они не должны пропускать подмену номеров и использовать номера, которые им не принадлежат. Банковский сектор пытается ограничить доступ к своим клиентам посредством договорённости с крупными операторами связи. Стороны проработали единую схему выявления мошенников и оперативного реагирования на их действия. По итогам прошлого года это позволило предотвратить ущерб в 1 миллиард рублей.

ПВ

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью