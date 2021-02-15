При пандемии возрос уровень киберпреступности

Аргументы Недели → Криминал 13+

15 февраля 2021, 12:40

До пандемии уличная преступность была одной из главных проблем российского общества. Однако криминальная картина значительно изменилась. За прошлый год электронные мошенники украли у граждан порядка 69 миллиардов рублей.



В 2021 году эта сумма может возрасти до 90 миллиардов рублей. Причём мошенники применяют старые схемы – телефонные связи. За год преступники совершают более 15 миллионов звонков, иногда используется автоматический обзвон и роботизированная техника.



Кибермошенники пользуются слабостями и пробелами в отрасли. Старые правила работы операторов позволяют легко получать данные клиентов и использовать их в своих целях. Развитие IP-телефонии усложнило ситуацию со связью. Помимо этого часть вызовов, поступающих на номера россиян, идут через VoIP-провайдеров, которые зарегистрированы за пределами страны.



Защитить абонентов можно только путём введения ответственности для операторов. Они не должны пропускать подмену номеров и использовать номера, которые им не принадлежат. Банковский сектор пытается ограничить доступ к своим клиентам посредством договорённости с крупными операторами связи. Стороны проработали единую схему выявления мошенников и оперативного реагирования на их действия. По итогам прошлого года это позволило предотвратить ущерб в 1 миллиард рублей.



