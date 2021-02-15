В государственных компаниях стали чаще пропадать персональные данные

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15 февраля 2021, 12:30

Исследователи информационной безопасности «СёрчИнформ» провели анализ сохранности данных в государственных и частных компаниях России.



Государственные ведомства охотнее сознаются в допущении ошибок, в то время как частные компании не спешат разглашать проблемы в своей работе. Юристы считают, что ситуация может измениться только в случае повышения штрафов за потерю данных. Существующий институт компенсаций в нашей стране практически не работает.



По итогам прошлого года более половины российских компаний хотя бы раз столкнулись с проблемой слива данных. В частных организациях информация не редко используется для компрометации данных. В «СёрчИнформ» считают главной причиной слабой защищённости информации устаревшее программное обеспечение.



В Лаборатории Касперского обратили внимание, что замалчивать утечку информации компаниям стало намного сложнее. Рано или поздно, персональные данные становятся достояние общественности, всплывая в сети. Пострадавшие компании до последнего стараются скрыть факт утечки данных, пока разборки между участниками не выйдут на судебный уровень. Иностранные потребители сразу прекращают сотрудничество с компаниями, которые невнимательно относятся к персональным данным клиентов.



