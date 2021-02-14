Внедорожник Range Rover стоимостью 15 млн рублей угнали в Москве от дома на Можайском шоссе

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14 февраля 2021, 10:18 Источник: АГН Москва

фото: pixabay.com

Внедорожник Range Rover Land Rover стоимостью 15 миллионов рублей угнан в пятницу, 12 февраля в Москве.

В столичном управлении МВД России сообщили, что в тот день вечером в полицию обратился генеральный директор фирмы, который заявил о краже автомобиля от дома № 44 на Можайском шоссе.

Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу злоумышленники угнали внедорожник Range Rover, принадлежащий фирме, 2020 года выпуска. Материальный ущерб составил около 15 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.