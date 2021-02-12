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В Иваново бизнесмена расстреляли в собственном дворе

, 21:09 Источник: IVDAY.ru

В Иваново бизнесмена расстреляли в собственном дворе
место убийства, Фото: Автопартнер Иваново / ВКонтакте

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве жителя Иваново – его тело с четырьмя огнестрельными ранами было найдено на одной из городских улиц возле багажника принадлежавшего ему внедорожника.

Как пишут местные СМИ, одним из партнеров бизнесмена некогда был довольно известный в Иваново предприниматель Евгений Холоша. Он погиб вместе со своим водителем в октябре 2016 года – их автомобиль обстреляли, причем Холоша возвращался с празднования собственного дня рождения.

Убитый вчера 41-летний мужчина до этого пережил уже два покушения, утверждают журналисты. У него остались жена и ребенок.

НС

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