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7 февраля 2021, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

В Дагестане в отделе полиции Махачкалы убит бывший главы села Новокули Абакар Капланов. Подозреваемый в нанесении смертельного ранения бывшему главе администрации села Новолакского район Дагестана задержан на месте происшествия.

По данным источника ТАСС, он не пытался скрыться. По предварительной информации, подозреваемый — сотрудник одной из силовых структур.

К отделу полиции, в котором убили мужчину, прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов, - передает РИА Новости.

Около отделения полиции собрались более 300 земляков Капланова. Туда направилось руководство республиканского МВД. На месте собрались более 130 полицейских, чтобы не допустить обострения конфликтной ситуации.