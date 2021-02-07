ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Криминал 13+

В Дагестане в отделе полиции Махачкалы убит бывший главы села Новокули Абакар Капланов

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Дагестане в отделе полиции Махачкалы убит бывший главы села Новокули Абакар Капланов
Dmitry Golubovich, globallookpress.com

В Дагестане в отделе полиции Махачкалы убит бывший главы села Новокули Абакар Капланов. Подозреваемый в нанесении смертельного ранения бывшему главе администрации села Новолакского район Дагестана задержан на месте происшествия.

По данным источника ТАСС, он не пытался скрыться. По предварительной информации, подозреваемый — сотрудник одной из силовых структур.

К отделу полиции, в котором убили мужчину, прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов, - передает РИА Новости.

Около отделения полиции собрались более 300 земляков Капланова. Туда направилось руководство республиканского МВД. На месте собрались более 130 полицейских, чтобы не допустить обострения конфликтной ситуации.

ИЧ

Общество

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Для отмены масочного режима, принятого как одно из ограничений при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью