В Дагестане в отделе полиции Махачкалы убит бывший главы села Новокули Абакар Капланов
7 февраля 2021, 07:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Дагестане в отделе полиции Махачкалы убит бывший главы села Новокули Абакар Капланов. Подозреваемый в нанесении смертельного ранения бывшему главе администрации села Новолакского район Дагестана задержан на месте происшествия.
По данным источника ТАСС, он не пытался скрыться. По предварительной информации, подозреваемый — сотрудник одной из силовых структур.
К отделу полиции, в котором убили мужчину, прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов, - передает РИА Новости.
Около отделения полиции собрались более 300 земляков Капланова. Туда направилось руководство республиканского МВД. На месте собрались более 130 полицейских, чтобы не допустить обострения конфликтной ситуации.
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