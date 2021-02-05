На Кубани женщина за шесть лет 11 раз выходила замуж, и все её мужья скончались

Аргументы Недели → Криминал 13+

5 февраля 2021, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Управление МВД по Красноярскому краю

фото: pixabay.com

На Кубани 53-летняя женщина за шесть лет 11 раз выходила замуж, и все ее мужья скончались. Супругами «чёрной» вдовы в большинстве случаев были одинокие пенсионеры.

Найти и «обработать» мужа с недвижимостью в Краснодарском крае этой даме помогали две взрослые дочери и 57-летняя знакомая риелтор из города Новокубанска. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении четырех жительниц Краснодарского края в возрасте от 33 до 57 лет было возбуждено два уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Следствием установлено, что в период с 2013 по 2019 гг. обвиняемая совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин и женщин, в том числе злоупотребляющих алкоголем, которых не посещали родственники.

В зависимости от возраста, состояния здоровья и пристрастий к спиртному, злоумышленницы подбирали способ совершения противоправного деяния. Чаще всего обвиняемая заключала браки с потерпевшими. Ее дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали их, что являются родственниками и, соответственно, наследниками. Таким образом женщины оформляли нотариально с потерпевшими дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества, которое впоследствии продавали.

Таким образом обвиненные приобрели земельные участки, жилые дома и квартиры в Армавире, Краснодаре и Сочи. Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн. рублей.

По данным МВД, установлена причастность фигурантов к 12 преступлениям, 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 годы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.