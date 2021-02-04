Объявленного в розыск челябинским судом преступника задержал Интерпол
4 февраля 2021, 06:40[ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Задержали подозреваемого сотрудники правоохранительных органов Польши.
Как сообщает корреспондент «Аргументов недели» со ссылкой на polit74.ru, в международный розыск 58-летнего гражданина России, подозреваемого в контрабанде оружия объявил Центральный суд города Челябинска. Задержанный Интерполом обвиняется в организации преступной группы, которая занималась контрабандой оружия и комплектующих для его изготовления. Поиск и поимка преступника шли с декабря 2019 года, задержали преступника, как сообщает информационное агентство ТАСС. Задержан он был в Поморском воеводстве Польской республики.
В России ему грозит 12 лет тюремного заключения. Но сначала задержанный предстанет перед польским правосудием, которое решит вопрос об экстрадиции преступника.
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