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Сиделка убила пожилую женщину в квартире в центре Москвы

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Сиделка убила пожилую женщину в квартире в центре Москвы
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве задержана 31-летняя уроженка города Павлодара Гульчахра Айдарова, подозреваемая в убийстве беспомощной, больной пожилой женщины. 82-летняя женщина тяжело болела и не могла себя обслуживать.

Инцидент произошел в квартире одного из домов в Угловом переулке столицы.  По данным телеканала РЕН-ТВ, пенсионерка сделала замечание своей сиделке. Айдарова схватила нож, набросилась на женщину и нанесла ей смертельную рану.

По некоторым данным, сиделка могла страдать психическим заболеванием.

Задержанная Айдарова рассказала, что женщина, за которой она ухаживала, постоянно высказывала ей претензии. После очередного замечания она убила пожилую москвичку.

Проводится расследование.

ИЧ

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