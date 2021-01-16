СКР: Подозреваемый в убийстве в Рязани журналистки, многодетной мамы задержан

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16 января 2021, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

Жанна Шеплякова, фото из соцсети Вконтакте

Подозреваемый в убийстве в Рязани журналистки Жанны Шепляковой задержан. В убийстве 33-летней женщины подозревается ее муж - житель Тверской области 1983 года рождения. Дети погибшей женщины и их задержанного отца временно переданы на попечение родственников.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство". В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следователей Железнодорожного межрайонного следственного отдела города Рязань СУ СКР по Рязанской области в пятницу, 15 января, около 11 часов вечера в квартире одного из домов по улице Гоголя в обнаружено тело проживавшей там женщины с множественными колото-резаными ранами. По версии СКР, мужчина нанес женщине смертельные раны, забрал детей и с ними покинул Рязань, выехав в другую область. Предположительно, мотивом для совершения преступления стала семейная ссора.

В настоящее время с задержанным выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств инцидента.

Рязанские СМИ пишут, что в семье Жанны и Алексея Шепляковых - дочь и двое сыновей. Супруги собирались разводиться. Женщина подала на развод.