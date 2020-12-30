Покупал за рубль, списали миллион. Новые схемы кибермошенников

Аргументы Недели → Криминал 13+

30 декабря 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Случаи незаконного списания денежных средств с банковских карт всё чаще пестрят в криминальных сводках, особенно с начала пандемии. В этом году преступники стали чаще использовать социальные сети для обмана людей. Активно применяется схема «покупки товара за один рубль». Клиентам предлагают купить хорошую вещь за символическую сумму. После ввода данных с карты владельца списываются значительные средства.



Серьёзную угрозу представляют и современные программы речевого синтеза. Они используются преступниками для имитации голоса реальных людей. Мошенники представляются родственником, попавшим в беду. Чтобы разрешить ситуацию, необходимо перечислить деньги на указываемый злодеями счёт. Очень часто такая схема срабатывает.



Не редко жулики втираются в доверие к потенциальным жертвам, представляясь одинокими мужчинами или девушками. Терпеливые мошенники поддерживают романтику знакомства до того момента, пока «жертва» не согласится встретиться очно. Тогда преступники предлагают сходить в кино, театр, для чего необходимо купить билет через онлайн-площадку. Такие сервисы созданы ими самими и позволяют при введении реквизитов карты списывать с них солидные суммы.



Адвокаты призывают сообщать о каждом происшествии в полицию. Всегда имеется вероятность поимки преступника и возврата украденных денег.



