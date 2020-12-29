Каждый второй россиянин замешан в коррупции

Аргументы Недели → Криминал 13+

29 декабря 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Исследователи Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского государственного университета и общества «Знание» изучили состояние коррупции в России.



Результаты опроса показали, что россияне берут взятки для получения дополнительного дохода и вознаграждения за неоплачиваемый труд.

В Генпрокуратуре неоднократно предлагали противостоять бытовой коррупции при помощи комплекса мер. Прежде всего - постоянного повышения уровня жизни граждан.



Взяточничество оказалось более масштабным явлением, чем принято об этом думать. Более половины респондентов указали, что они как минимум один раз в жизни брали взятку. Многие люди уверены, что взятку необходимо брать, чтобы не обидеть человека. Большой размах коррупции в России объясняется и культурными особенностями. Люди хотят быть благодарными, соблюдать определённые правила в обществе. По этой причине подарки, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей, в России не считаются коррупцией. При этом важно, чтобы даритель исходил из «добрых побуждений».



В России имеются сферы, где уже на протяжении многих лет действуют свои тарифы на те или иные услуги. Чаще всего взятки распространены в системах здравоохранения, образования. Одним из самых эффективных способов борьбы со взятками является гласность и общественное порицание. Уменьшению масштабов коррупции также способствует внедрение современных электронных технологий, к примеру, сайт Госуслуги.



