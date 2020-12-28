Хоккеист Александр Радулов потерял друга и 1,5 млрд рублей

Аргументы Недели → Криминал 13+

28 декабря 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Alexander Kulebyakin

Сложный экономический кризис привёл к сокращению количества коммерческих банков. Одни не справились с конкуренцией, другие лишились лицензии после проверок.



Несмотря на это, руководители закрытых банков мошенническим путём пытались обогатиться за счёт доверия клиентов. Одним из потерпевших нечестных банкиров стал нападающий «Далласа» Александр Радулов. Он в течение нескольких лет переводил зарплату в «Транснациональный банк». Однако организация перестала работать ещё пять лет назад. Её возглавлял Сергей Кононов - близкий друг Радулова. Бывший руководитель банка на протяжении пяти лет обманывал своего друга и заверял его, что с деньгами ничего не случится. В случае закрытия банка, он обещал предупредить об этом Александра Радулова и вернуть все денежные средства. После того как Кононов перестал отвечать по телефону, хоккеист забеспокоился. Сейчас делом занимаются правоохранители. Радулов перевёл на счёт псевдобанка порядка полутора миллиардов рублей.



Состоятельные спортсмены часто становятся жертвами аферистов. В одном из известных скандалов за последние годы оказался замешан нападающий Сергей Фёдоров. Форвард связался с мошенником и перевёл ему крупную денежную сумму с целью приумножения капитала. Однако деньги вернуть не получилось.



