Мошенники будут звонить под видом коллег и друзей с просьбой перечислить деньги, подделывая голос
25 декабря 2020, 15:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
С развитием технологий телефонным звонкам, похоже, лучше вообще не доверять. Мошенники могут легко подделать голос любого человека и попросить переслать деньги или оплатить счет.
Технология подделки голоса – больше не научная фантастика. С каждым днем ее использование становится все дешевле и доступнее. Массовое применение – вопрос времени. Первые случаи, когда жертвам звонил «коллега» и просил оплатить счет, уже есть.
Также в последнее время популярны звонки якобы из правоохранительных органов. Мошенники звонят с подставных номеров дежурной части, представляются полицейскими и требуют выполнять инструкции аферистов, чтобы не сорвать операцию – как будто ведут их разработку. Отказать в содействии в расследовании преступления решается не каждый.
Среди новых схем в 2021 году, вероятно, будут звонки из магазинов, продающих вакцину от коронавируса.
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