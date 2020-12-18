Незаконный вывоз леса продолжается, несмотря на запрет президента

Аргументы Недели → Криминал 13+

18 декабря 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

Английские СМИ провели расследование незаконного вывоза дальневосточного леса в Европу. Хотя президент запретил вывозить на экспорт необработанную древесину, которая стоит в разы меньше готовой продукции. Но разбираться в этом российской власти, как ни странно, помогают британцы.



Пока криминал под прикрытием вывозит лес за валюту, российским мебельным фабрикам не на чем работать. Так может дойти до смешного, что им придётся импортировать зарубежную древесину. По данным Guardian, более 100 тыс. т подозрительной древесины было ввезено в Германию, Францию и другие страны ЕС. Только одна компания вырубила и разрушила девственный лес, площадь которого сопоставима с Лондоном. По оценкам Earthsight, выручка от вырубки таежного леса составила 870 млн евро. «Подозрительной» эта древесина считается потому, что глава компании-продавца находится под следствием вместе с двумя российскими чиновниками, которые получали откаты. Европейские покупатели также имеют российские корни.



Кризис с обеспечением сырьем мебельных производств в России может быть связан с тем, что курс доллара делает более выгодными поставки сырья за рубеж. Без ведома высоких региональных чиновников лес незаметно пилить нельзя, без ведома таможенников его не получится провести через границу. Так кто же обманывает президента?



