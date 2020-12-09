В Подмосковье совершено нападение на священника, угрожали убить

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9 декабря 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360, РИА Новости

церковь, фото: pixabay.com

У церкви в селе Константиново под Сергиевом Посадом вечером 8 декабря произошел конфликт между священником и хулиганами из-за громкой музыки. Двое молодых людей напали на него и угрожали убийством.

"Объяснил, что здесь кладбище, здесь похоронены наши предки. Нужно с каким-то уважением относиться — ладно не к церкви, но к своим предкам. Вообще, к людям нужно с уважением относиться", - рассказал протоирей Михаил Лупу. Хулиганы ему ответили, что они атеисты и им все равно. Начали оскорблять и угрожать. В итоге один из них стал бить священника по лицу пистолетом, выбил зуб. У другого был нож.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что оба задержанных — россияне, в Константиново приехали к друзьям.

"Мы призываем к тщательному расследованию всех обстоятельств этого дела, чтобы были установлены виновные, и, если их вина будет доказана, чтобы они получили соответствующее наказание", - сказал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.