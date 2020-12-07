Юрий Лоза стал жертвой мошенников

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7 декабря 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Лоза, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Музыкант Юрий Лоза стал жертвой квартирного афериста. Планируя отдых в Крыму, артист нашел квартиру, связался с арендодателем и перевел ему задаток. Но по прибытии на остров выяснилось, что никакой квартиры нет.

Как рассказал Лоза в соцсети, в возбуждении уголовного дела ему отказали, так как сервис "Яндекс.Деньги", через который осуществлялся перевод, не предоставил сотрудникам правоохранительных органов сведения о том, на какой счет они пришли. Суд постановил "отказать в возбуждении уголовного дела... в отношении гражданина такого-то в связи с отсутствием состава преступления". Как написал музыкант, "мерзопакостный гад" может и дальше обманывать, смеясь над правосудием.

Сегодня источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") все-таки возбудили, не уточняя подробностей.