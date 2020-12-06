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Аргументы Недели Криминал 13+

Опубликовано видео преследования подростков, избивших таксистку и угнавших автомобиль

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Опубликовано видео преследования подростков, избивших таксистку и угнавших автомобиль
Фото: сайт МВД

В Новосибирске несколько подростков избили женщину-таксиста и угнали ее автомобиль. Ставшая свидетелем продавец магазина вызвала полицию, и вскоре в погоню за преступниками помчалась полицейская машина.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 декабря. Долго преследование не продлилось - водитель сам не справился с управлением и выехал на обочину в сугроб. В салоне находились четверо молодых людей и владелица иномарки. Избитой оказали необходимую помощь.

В отношении четверых жителей Первомайского района возбудили уголовное дело по статье «Угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», сообщают в воскресенье следственное управление СК РФ по региону и главк МВД. Задержанным от 15 до 23 лет.

Полиция опубликовала кадры погони за подростками.

НС

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