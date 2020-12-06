Опубликовано видео преследования подростков, избивших таксистку и угнавших автомобиль
6 декабря 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН-ТВ
В Новосибирске несколько подростков избили женщину-таксиста и угнали ее автомобиль. Ставшая свидетелем продавец магазина вызвала полицию, и вскоре в погоню за преступниками помчалась полицейская машина.
Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 декабря. Долго преследование не продлилось - водитель сам не справился с управлением и выехал на обочину в сугроб. В салоне находились четверо молодых людей и владелица иномарки. Избитой оказали необходимую помощь.
В отношении четверых жителей Первомайского района возбудили уголовное дело по статье «Угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», сообщают в воскресенье следственное управление СК РФ по региону и главк МВД. Задержанным от 15 до 23 лет.
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