В Тульской области возбуждено дело из-за убийства редактора газеты
5 декабря 2020, 21:08[ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет России завёл уголовное дело после убийства главного редактора районной газеты "Знамя" Узловского района Тульской области Сергея Ванеева. 27-летний знакомый журналиста нанес ему ножевые ранения.
Ванеев был убит сегодня днём в общежитии в городе Узловая. Следователи полагают, что убийство не связано с его профессиональной деятельностью. Трагедия случилась в результате бытовой ссоры.
Сергей Ванеев возглавлял местное "Знамя" более четверти века.
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