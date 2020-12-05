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В Тульской области возбуждено дело из-за убийства редактора газеты

, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Тульской области возбуждено дело из-за убийства редактора газеты
автомобиль СКР, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Следственный комитет России завёл уголовное дело после убийства главного редактора районной газеты "Знамя" Узловского района Тульской области Сергея Ванеева. 27-летний знакомый журналиста нанес ему ножевые ранения.

Ванеев был убит сегодня днём в общежитии в городе Узловая. Следователи полагают, что убийство не связано с его профессиональной деятельностью. Трагедия случилась в результате бытовой ссоры.

Сергей Ванеев возглавлял местное "Знамя" более четверти века.

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