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Чины из Росавиации полетели на зону за взятки

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Чины из Росавиации полетели на зону за взятки

Бывший заместитель начальника управления регулирования авиаперевозок Росавиации Юрий Малышев осуждён на 8,5 года колонии строгого режима. Также он обязан уплатить штраф в размере 15,5 миллиона рублей. Следственный комитет установил, что Малышев за несколько лет получил более 4 миллионов рублей взяток от руководства ряда авиакомпаний.

К примеру, генеральный директор «iFly» Евгений Филатов передал Малышеву за несколько месяцев более 2 миллионов рублей за право выполнять чартерные рейсы в различные зарубежные государства. Взяткодателя Филатова также приговорили к условному сроку и штрафу в размере более 6 миллионов рублей. Компания «iFly» после проверки Генеральной прокуратурой признана виновной в незаконном вознаграждении должностного лица в интересах организации. Авиакомпанию оштрафовали на 21 миллион рублей.

Собирать взятки с авиакомпаний Малышеву помогал коллега из Росавиавции – Евгений Романюк. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет колонии и выплаты крупного денежного штрафа. Следствие готовит дело к передаче в суд в отношении ещё одного участника коррупционной группы. Им оказался Леонид Кошелев. Он был членом правления международной организации пилотов и владельцев самолётов.

ПВ

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