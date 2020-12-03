Поволжский «убийца старушек» совершал преступления в разных регионах страны

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3 декабря 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Казани задержан подозреваемый в совершении как минимум 26 убийств. Мужчина, представляясь пожилым женщинам сотрудником аварийной или социальной службы, проникал к ним в квартиры и душил своих жертв.

Поволжского маньяка искали почти 10 лет. Личность преступника пытались установить по записи с камеры наблюдения в подъезде жилого дома, на которой было видно, как он поджидал пожилую женщину. Тем, кто смог бы это сделать, было обещано вознаграждение в 1 млн рублей. Позже сумму награды увеличили втрое.

Первые преступления убийцы начали фиксировать весной 2011 года в Казани. В столице Татарстана негодяй расправился с семью женщинами возрастом старше 75 лет.

«[Они были] с сумками... И [я] провожал до дома», — сообщает на кадрах оперативной съемки обвиняемый.

Убийца рассказал, что жертвы иногда сами его звали в квартиру, а иногда он напрашивался. В некоторых случаях, по его словам, он представлялся сотрудником управляющей компании, чистильщиком вентиляционных шахт. Выяснилось, что у обвиняемого был навык заходить в чужие квартиры, поскольку раньше он долгое время работал слесарем.

Осторожный преступник оставлял себе максимум шансов для отступления: его жертвы проживали в квартирах не выше 3-го этажа. Таким образом, в случае форс-мажора, он мог выпрыгнуть в окно или быстро выбежать из подъезда.

В Казани могло быть восемь убийств, но одной из жертв маньяка повезло. После того как женщина впустила преступника в квартиру, он несколько раз ударил ее по лицу и принялся душить. Потерпевшая потеряла сознание, но убийца решил, что она мертва, и ушел. Описать внешность преступника пенсионерка не смогла, поскольку женщина оказалась почти слепой.

После этого случая маньяк решил сменить место своих нападений. Убийства продолжились в Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Пермском крае, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской, Самарской областях. Несколько убийств было совершено в Ижевске, после чего преступник нападения прекратил. Еще в 2015 году следствие пришло к выводу, что приволжский маньяк совершил около 30 убийств, но поймать его удалось только сейчас.

«На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом. На это указывали совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий», - сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Установить личность преступника удалось с помощью массовых сравнительных экспертиз ДНК. Как сообщили в Следственном комитете, экспертам потребовалось провести более 10 тысяч исследований генотипа, чтобы установить подозреваемого. Им оказался 38-летний казанец Радик Тагиров. По данным полиции, он уже был ранее судим по статьям 158 и 222 УК РФ, и освободился летом 2010 года.

После задержания «убийца старушек», как уже окрестили Тагирова СМИ, свою вину признал. Следователи отмечают, что мотив наживы для преступника был первостепенным не всегда. В некоторых случаях после убийств он не забирал ценности и деньги, лежавшие на самом виду.