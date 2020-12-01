Племянник экс-президента Армении признался в хранении оружия и похищении человека
1 декабря 2020, 17:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян признался в ходе судебного заседания в незаконном хранении оружия, мошенничестве и похищении человека.
Племянник экс-президента Армении был арестован в декабре 2019 года по обвинению в незаконном хранении оружия и обороте наркотических средств. Уголовное дело против него было возбуждено в июне 2018 года, в июле его объявили в международный розыск. Нарек Саргсян был задержан в столице Чехии Праге с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса. Пражский суд и минюст Чехии согласились выдать его Армении. В декабре прошлого года его привезли в Ереван.
Прокурор сегодня озвучил обвинительное заключение, затем в заседании был объявлен перерыв до 24 декабря из-за отсутствия пострадавшего.
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