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В Германии выросло количество мошенников, наживающихся на пандемии

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии выросло количество мошенников, наживающихся на пандемии

За весь период пандемии немецкие полицейские возбудили более 20 тысяч уголовных дел против мошенников всех мастей. Большинство преступлений совершается при получении государственных субсидий. Помимо этого ежедневно в стране фиксируется создание нескольких фальшивых сайтов по доставке еды, продаже лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. В Союзе немецких судей сообщили, что расследовать преступления будут на протяжении всего следующего года.

Множество нарушений совершают бизнесмены, пытаясь получить от государства материальную помощь. Некоторые оформляют в штат своих компаний близких родственников, запрашивая на них карантинные деньги. Правоохранителям также удалось обнаружить множество фирм-однодневок.

На этом фоне чиновники вынуждены признать, что они в цейтноте не столь тщательно проверяли законность карантинных выплат. Однако многие предприниматели проявили сознательность и вернули государству деньги, которые были перечислены по ошибке. Таким способом в бюджет возвратилось более 500 миллионов евро.

На фоне очередного локдауна не менее сложная обстановка сложилась в соседней Австрии. Граждане опасаются активизации преступников, мародёрства и спешат обзавестись огнестрельным оружием. Люди активно записываются на курсы для получения лицензии, чтобы в дальнейшем приобрести пистолет или винтовку.

ПВ

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