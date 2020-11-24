В Германии выросло количество мошенников, наживающихся на пандемии

Аргументы Недели → Криминал 13+

24 ноября 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

За весь период пандемии немецкие полицейские возбудили более 20 тысяч уголовных дел против мошенников всех мастей. Большинство преступлений совершается при получении государственных субсидий. Помимо этого ежедневно в стране фиксируется создание нескольких фальшивых сайтов по доставке еды, продаже лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. В Союзе немецких судей сообщили, что расследовать преступления будут на протяжении всего следующего года.



Множество нарушений совершают бизнесмены, пытаясь получить от государства материальную помощь. Некоторые оформляют в штат своих компаний близких родственников, запрашивая на них карантинные деньги. Правоохранителям также удалось обнаружить множество фирм-однодневок.



На этом фоне чиновники вынуждены признать, что они в цейтноте не столь тщательно проверяли законность карантинных выплат. Однако многие предприниматели проявили сознательность и вернули государству деньги, которые были перечислены по ошибке. Таким способом в бюджет возвратилось более 500 миллионов евро.



На фоне очередного локдауна не менее сложная обстановка сложилась в соседней Австрии. Граждане опасаются активизации преступников, мародёрства и спешат обзавестись огнестрельным оружием. Люди активно записываются на курсы для получения лицензии, чтобы в дальнейшем приобрести пистолет или винтовку.



