Футболист «Рубина» Сергей Харламов перешёл из большого спорта в тюремную камеру

Аргументы Недели → Криминал 13+

17 ноября 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Суд в Татарстане вынес решение по делу финансовой пирамиды «Рост». Её организаторы украли у людей более 1,4 миллиарда рублей. Одним из главных фигурантов уголовного дела стал бывший футболист команды «Рубин» Сергей Харламов. Экс-спортсмен убеждал клиентов вкладывать денежные средства в свою компанию. Суд приговорил его к 12 годам заключения. Остальные мошенники получили от 9 до 13 лет лишения свободы.



Пирамида существовала с 2013 года. Она имела порядка 40 филиалов во многих субъектах страны. От действий преступников пострадали более 3,6 тысячи человек. Людям обещали большие проценты от вложения денег. Организатором пирамиды был ранее судимый Андрей Макаров.



Преступники обещали высокие доходы за счёт инвестирования средств в крупные финансовые проекты. По факту никаких проектов не существовало, а небольшие выплаты вкладчики получали за счёт поступления денег от новых клиентов. Инвесторы перестали получать деньги уже через год после создания «Роста». Уголовное дело насчитывает более 600 томов. Учитывая известность Харламова, многие граждане соглашались на его предложения. Со временем вместо процентов вкладчики стали получать сертификаты на акции пирамиды «Рост», которые не имели никакого обеспечения. Харламов своей вины в суде не признал.



