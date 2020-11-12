В столице гастарбайтеры похитили подростков и заставили строить сауну

Аргументы Недели → Криминал 13+

12 ноября 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

мигранты, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Москве направлено в суд дело трех трудовых мигрантов из Казахстана и Узбекистана, которые обвиняются в похищении подростков и использовании их рабского труда. Об этом сообщает ГСУ СКР по Москве.

Мужчины похитили подростков еще в мае 2019 года. Они увидели несовершеннолетних в супермаркете на Щелковском шоссе, насильно увели их и затолкали в автомобиль. Подростков заставили строить баню на одном из участков. Один из них притворился, что у него сердечный приступ, и когда его друзьям разрешили вывести его на воздух, подростки смогли убежать.

На троих мигрантов открыто дело по статьям "Похищение" и "Использование рабского труда".