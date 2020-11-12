В столице гастарбайтеры похитили подростков и заставили строить сауну
12 ноября 2020, 17:26[ «Аргументы Недели» ]
В Москве направлено в суд дело трех трудовых мигрантов из Казахстана и Узбекистана, которые обвиняются в похищении подростков и использовании их рабского труда. Об этом сообщает ГСУ СКР по Москве.
Мужчины похитили подростков еще в мае 2019 года. Они увидели несовершеннолетних в супермаркете на Щелковском шоссе, насильно увели их и затолкали в автомобиль. Подростков заставили строить баню на одном из участков. Один из них притворился, что у него сердечный приступ, и когда его друзьям разрешили вывести его на воздух, подростки смогли убежать.
На троих мигрантов открыто дело по статьям "Похищение" и "Использование рабского труда".
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