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Медсестра задержана по обвинению в убийстве восьми младенцев в неонатальном отделении больницы

, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Медсестра задержана по обвинению в убийстве восьми младенцев в неонатальном отделении больницы
фото: pixabay.com

В Великобритании полиция города Честер сообщила о задержании медсестры Люси Летби по обвинению в убийстве восьми маленьких детей и десяти покушениях на убийство младенцев в неонатальном отделении больницы Countess of Chester.

Обвиняемая сотрудница больницы находится под стражей и должна предстать перед судом 12 ноября.

Люси Летби была задержана 3 июля 2018 года в рамках расследования смертей 17 детей в неонатальном отделении больницы. Медику предъявили обвинения, но выпустили под залог. Она сотрудничала со следствием. Позже полиция графства Чешир предъявила медсестре обвинения в убийстве еще трех детей.

Расследование 15 смертей детей в этой больнице началось в мае 2017 года. Младенцы умирали между июнем 2015 года и июнем 2016 года. Но полиция заинтересовалась обстоятельствами несчастных случаев (падений) еще с шестью детьми, которые произошли в тот же период.

Согласно заявлению полиции Честера, медсестра неонатального отделения больницы Countess of Chester была задержана во вторник, 10 ноября, после получения полицией разрешения на арест от британской королевской прокуратуры.

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