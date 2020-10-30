Бездетные россияне покупают детей у малоимущих семей

Аргументы Недели → Криминал 13+

30 октября 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Правоохранительным органам всё чаще приходиться раскрывать преступления, связанные с торговлей детьми. Только за октябрь полицейским удалось пресечь три подобных преступления. По мнению экспертов, часть торговых сделок совершается посредством сети Интернет. Горе-мамаши ищут клиентов на различных площадках, в социальных группах.



К примеру, в октябре полиция задержала в столице молодую девушку, которая пыталась продать ребёнка за 300 тысяч рублей. На вырученные средства преступница хотела купить сапоги. Для этого она разместила в Сети объявление, на которое обратила внимание волонтёрская организация «Альтернатива». Она занимается борьбой с торговлей людьми. Члены организации сообщили о "жутком объявлении" в полицию.



Семейные пары боятся усыновлять детей из детских домов из-за сложности процедуры. Требуется проходить тестирование, специальную подготовку, психологическое обследование. Также нужно обращаться в органы опеки, собирать справки. Длительная процедура позволяет кандидатам понять, нужно ли им вообще усыновлять ребёнка.



Руководитель «Школы приёмных родителей» Михаил Пименов предполагает, что наличие мифов об усыновлении заставляет людей отказываться от законного способа усыновления и идти на преступление. Суррогатное материнство не доступно многим из-за высокой цены услуг. К тому же биологическая мать может изменить решение и оставить ребёнка у себя.



