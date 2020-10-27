Киберпреступления эпохи пандемии

Аргументы Недели → Криминал 13+

27 октября 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели», Константин Крохмаль, специальный корреспондент газеты «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

С началом пандемии мошенники быстро перестроились и стали активно использовать тему COVID-19 в своих незаконных способах заработка. Они перепрофилировали свой бизнес и нашли новые схемы незаконного заработка. Все направлено на одну цель – получить доступ к вашей конфиденциальной информации, доступа к банковской информации, счета, логин, пароль, персональные данные дебетовой или кредитной карты, информации финансового характера и подобное. Механизмы мошенников постоянно совершенствуются и идут в ногу со временем, для получения персональной информации осуществляется спам рассылка от имени официальных финансовых или государственных компаний, операторов связи, регистраторов доменных имен, социальных сетей.

Для этого создаются фиктивные сайты-клоны, так называемые фишинговые ресурсы, которые полностью копируют, до степени смешения, официальные сайты различных ресурсов, такие страницы могут «всплыть» в отдельном окне пользователя введя его в заблуждение. Например, с периода начала пандемии, с апреля 2020 года, резко возросло количество фейковых сайтов с услугой доставки еды, курьерской службы, продажа медицинских препаратов с доставкой. Под эти услуги многие кибермошенники очень быстро перепрофилировали свой околозаконный бизнес, такой как продажа театральных билетов с доставкой и другие.

«Одна из главных опасностей для граждан, это то, что киберпреступники начинают объединяться для совершения еще большего родамошенничеств с использованием цифровых средств связи и коммуникаций», - говорит Ниям Алиев, советник Главы Федерального Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по СКФО.

«Пользователи легко попадаются в расставленные преступниками цифровые сети. Зачастую пользователи не смотрят на адресную строку адреса веб страницы. А все из-за того, что внешний̆ вид и дизайн фишинговой страницы полностью копирует страницу сайта-оригинала, то большинство пользователей попадаются на уловку и делятся конфиденциальной информацией с мошенниками. Стандартный пользователь не сразу сможет распознать фишинговую страницу-клон мошенников из-за того, что она полностью повторяет с большой достоверностью официальный сайт организации, поэтому надо быть вдвойне внимательнее особенно сейчас», - советует Ниям Алиев.

Использование цифровых средств для совершения мошенничества, главная неутешительная тенденция этого года.

Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте МВД России за период с января по сентябрь 2020 года рост количества криминальных деяний с применением IT-технологий, увеличился и составил на 77% больше, чем год назад, в том числе с использованием сети Интернет – на 93,2%, при помощи средств мобильной связи мошенничество увеличилось на 97,7%. Так же на 1,2% увеличилось и общее число зарегистрированных в стране преступлений говориться на сайте МВД.

Растущая тенденция к увеличению деятельности кибермошенников – это серьёзный барьер на пути здравого формирования общества, социальное зло, вызывающее вмешательство в жизнь практически каждого жителя страны. Тем более это представляет весомую угрозу не только для финансовой безопасности граждан, но и общегосударственной безопасности.