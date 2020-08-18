Как чёрные риэлторы наживаются на микродолях

Аргументы Недели → Криминал 13+

18 августа 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Возможностью приобретения микродолей в квартирах пользуются профессиональные мошенники. Данный способ обмана владельцев квартир и домов стал распространяться всё активнее.



К примеру, в одной московской квартире проживали пенсионерка с сыном. Небольшую долю в данном помещении имела родственница. Она продала её чужим людям, которые сделали жизнь остальных владельцев помещения невыносимой. Следователи выясняют все детали происшествия.



Чёрные риэлторы получают большой доход от продажи микродолей. Чем меньше продаваемая площадь, тем проще. Закон не запрещает владеть долей в квартире, площадь которой равняется буквально нескольким квадратным метрам. Этим пользуются мошенники, вселяясь в квартиру и создавая совладельцам невыносимые условия.



После того, как ситуация приобрела критический характер, на неё обратили внимание депутаты Госдумы. Парламентарии предложили остановить деятельность мошенников, проводящих операции с микродолями.



Согласно Жилищному кодексу, размер доли, необходимый для вселения и проживания гражданина, устанавливается региональными властями. Если продаваемая доля окажется меньше нормы, сделка должна признаваться недействительной.



