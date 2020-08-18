В Иркутской области расследуется уголовное дело

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18 августа 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Тайга, фото: Serguei Fomine, globallookpress.com

Полицейские в Иркутской области возбудили уголовное дело о преступном сообществе, занимавшемся незаконными рубками леса. Причиненный ущерб лесному фонду оценивается в более чем 18 млн рублей.

В главном управлении МВД РФ по Иркутской области сообщили, что организатору преступного сообщества и его участникам инкриминируется совершение незаконных рубок лесных деревьев в Зиминском районе в размере 2,8 тыс. кубометров.

В ходе расследования серии уголовных дел по факту незаконных рубок леса по ст. 260 УК РФ полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 28 подозреваемых. 13 из них подозреваются в совершении 22 преступлений в составе организованного сообщества.

Расследуется уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

По данным следствия, создателем преступного сообщества являлся 52-летний предприниматель и четверо его подельников. Под их руководством подозреваемые незаконно заготавливали деловую древесину, осуществляли ее переработку и отправку на экспорт. Подозреваемым оказывали покровительство чиновники. По данным МВД, у полиции есть информация о том, что руководитель одного из территориальных госучреждений предупреждал "черных лесорубов" о рейдах, получая за это вознаграждения.

Подозреваемые арестованы.