Мошенники усилили напор атак с фишинговых сайтов

Аргументы Недели → Криминал 13+

17 августа 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Объём фишинговых компания в нашей стране растёт рекордными темпами. Поддельные ресурсы копируют настоящие сайты и рассылают пользователям вредоносную информацию. Антивирусные программы не всегда способны профильтровать письма, поступающие от мошенников.



На сегодняшний день в стране действует порядка 1 миллиона фальшивых сайтов. Они направляют письма на электронные ящики физическим лицам и компаниям. Только за первую половину текущего года Центробанк обнаружил более 100 тысяч мошеннических сайтов, делающих рассылку пользователям интернета.



Атака ведётся также и на государственные учреждения. Информация приходит с домена, имитирующего, к примеру, Федеральную налоговую службу. В ведомстве сообщили, что не просят налогоплательщиков заполнять документы, анкеты и присылать их по электронной почте. Рассылка продолжается до настоящего времени. Письма получают нефтедобывающие компании, операторы связи и другие организации.



Работу по предотвращению атак на пользователей сети проводит правоохранительная система. Фишинговые сайты отличаются продуманностью преступной деятельности до мелочей. Вместе с электронным письмом на компьютер пользователя попадает вредоносная программа. Преступники получают доступ к информации организации и копируют данные в мошеннических целях. Важно проверять такие сообщения при помощи антивируса и ни в коме случае не отправлять мошенникам документы и личные данные.



