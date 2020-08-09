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9 августа 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Сбор урожая зерна, фото: pixabay.com

В Руднянском районе Волгоградской области местный депутат устроил стрельбу по людям на агроферме. Инцидент произошел еще 8 июля. В отношении 38-летнего депутата сельского поселения возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям "покушение на убийство более двух лиц, совершенное общеопасным способом", "самоуправство, совершенное с применением насилия" и "угроза убийством".

По версии следствия, днем 8 июля обвиняемый на своем внедорожнике приехал на поле, которое находится в аренде акционерного общества. На поле находились работники агрофермы. Депутат сначала ударил кулаком по лицу одного из работников предприятия, затем навел на него ствол своего карабина и стал угрожать убийством. Затем злоумышленник произвел не менее трех прицельных выстрелов по кабинам и колесам зерноуборочных машин, в которых находились люди. По счастливой случайности никто не пострадал. Но следы пуль на технике обнаружены. После этого фигурант преступления сел в свой внедорожник и начал движение в сторону стоящих поблизости работников. Одному из мужчин не удалось увернуться и отбежать. В результате он получил травму и уже месяц находится на лечении.

В ходе расследования уголовного дела у обвиняемого изъято огнестрельное оружие. Факт стрельбы он отрицает, но объяснить следователям как пули из его ружья оказались в кузове сельхозмашин не может.

Следствие установило, что поле, обрабатываемое агропредприятем, принадлежит сводной сестре обвиняемого. Шесть лет назад участок земли достался девушке по наследству от погибшего отца. Пока несовершеннодетняя собственница недвижимости находится под опекой. В 2016 году ее представитель пролонгировала договор аренды на сельхозугодия, заключенный за два года до этого между отцом девочки и агрокомплексом. Претендуя на земли младшей сестры, обвиняемый решил признать эти документы нелегитимными, но проиграл судебные процессы. Тогда депутат прибегнул к силовым способам решения своей проблемы.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.