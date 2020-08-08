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В Алма-Ате силовики уничтожили лабораторию, производившую синтетические наркотики

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Алма-Ате силовики уничтожили лабораторию, производившую синтетические наркотики
Фото: соцсети

Сотрудниками Комитета национальной безопасности Казахстана задержаны два казахстанца, организовавшие в городе Алматы производство синтетических наркотиков в лабораторных условиях. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе обысков в общей сложности изъято более 55 кг готового к реализации высококачественного наркотика мефедрон. На черном рынке стоимость изъятой партии составляет порядка 1,5 млрд тенге (один доллар США равен примерно 418 тенге).
Кроме того, изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее полноценный и качественный цикл производства наркотиков, крупная сумма иностранной валюты и огнестрельное оружие. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

ША

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