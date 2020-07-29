Мужчина расправился с женой на глазах у детей и проезжавших водителей
29 июля 2020, 19:22[ «Аргументы Недели» ]
Возле деревни Алексеевская в Челябинской области муж несколько раз ударил ножом жену на глазах у детей. Сначала он наносил удары в автомобиле, а потом, когда супруга выбежала из машины, добивал на дороге.
Конфликт, как выяснилось позднее, между супругами произошел на бытовой почве. Проезжавший мимо водитель снял произошедшее на видео. Подойти близко к неадекватному мужчине он не решился. Во время расправы дети во внедорожнике плакали и звали родителей.
Детей передали бабушке, матери потерпевшей. Мужчина задержан в настоящее время в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом Д части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство с особой жестокостью". Он признал вину.
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