В Ростовской области украли новорожденного ребенка в роддоме в городе Сальске

В Ростовской области в ночь на воскресенье из роддома в городе Сальске похищен новорожденный ребенок. О похищении мальчика, которому лишь три дня отроду, из роддома на улице Павлова пишут сегодня ростовские СМИ.
Фото украденного младенца опубликовано в соцсетях. Мальчик появился на свет 22 июля, а в ночь на 25 июля был похищен из родильного отделения. Приметы мальчика: рост 52 см, вес 3600 гр, глаза серые, лысый.
По предварительной информации, неизвестная проникла через окно родильного отделения, где похитила ребенка, после чего скрылась в неизвестном направлении. Похитительница может находиться в любом городе или районе Ростовской области, в том числе в Волгодонске.
Как стало известно, ребенка украли около трех часов ночи. Медсестры обыскали родильное отделение, но нигде ребенка не нашли. Под утро к поиску подключили полицию и волонтеров.
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