Захвативший полицейского в заложники в Полтаве скрылся в лесу

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23 июля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Полиция Полтавской области

В Полтавской области на Украине подозреваемый в угоне автомобиля взял в заложники сотрудника украинской полиции. После переговоров преступник обменял сотрудника полиции на начальника уголовного розыска, полковника Виталия Шияна.

С ним он отправился на предоставленном по его требованию автомобиле. Сейчас появилась информация пресс-службы полиции Полтавской области, что бывший участник силовой операции в Донбассе Роман Скрипник, взявший заложника и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу. Преступника еще не задержали. Заложник не пострадал.

Руководитель МВД Украины опубликовал на своей странице в Facebook фото угонщика, захватившего полицейского в Полтаве.