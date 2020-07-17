Московская полиция пресекла торговлю новорождёнными детьми

Аргументы Недели → Криминал 13+

17 июля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Столичные правоохранительные органы пресекли торговлю детьми, рождённых от суррогатных матерей. В начале года в одной из московских квартир были обнаружены четверо младенцев. Один из малышей в дальнейшем скончался.



Следователи выяснили, что преступники планировали продавать детей за границу.

Расследование дела длилось на протяжении полугода. В СИЗО отправлены девять человек. Среди арестованных оказались руководитель «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников, юрист Роман Емашев, а также узкие специалисты медицинского учреждения, эмбриологи, гинекологи.



Следствие началось сразу после смерти младенца. Врачи скорой помощи при обследовании умершего малыша, узнали, что в квартире находилось ещё трое младенцев. Об этом было сообщено полиции.



В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что с 2014 года в Москве ряд коммерческих компаний совместно с медицинскими клиниками предоставляли услуги суррогатного материнства. Дельцы использовали вспомогательные репродуктивные технологии.



Родившиеся дети остались без родительского попечения. В данном случае уход за ними должен был проводиться под контролем государства.



Следователи установили, что клиентами медицинских центов, предоставляющих услуги суррогатного материнства, были представители секс-меньшинств. Детей рожали асоциальные женщины с целью дальнейшей передачи за границу. Судебное заседание проводится в закрытом режиме.



