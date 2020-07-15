Замглавы «Почты России» Сергея Емельченкова отправили под домашний арест

Аргументы Недели → Криминал 13+

15 июля 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Емельченков, фото: vk.com

Чертановский суд Москы сегодня принял решение о домашнем аресте для заместителя генерального директора "Почты России" по IT Сергея Емельченкова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Емельченкова обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он был задержан 14 июля сотрудниками ФСБ. Адвокат Емельченкова заявил, что, по версии следствия, Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что повлекло причинение имущественного вреда, за неисполнение этого договора с компанией "Сервионика" "набежали штрафные санкции на 350 млн рублей, потом они якобы были уменьшены до 37 млн рублей". Ущерб «Почте России» следствие оценило в 67 млн рублей.



По данным аналитического центра TAdviser, причиной возбуждения уголовного дела стал "картельный сговор", следственные органы провели ряд обысков.

В ходе суда фигурант дела отказался общаться с журналистами и не признал себя виновным. Он также подчеркнул, что всегда "работал честно".