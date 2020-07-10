На Кубани сына обвинили в убийстве отца-пенсионера

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10 июля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

З4-летнего кубанца обвинили в жестоком убийстве собственного отца. По версии следствия сын до смерти забил 73-летнего отца ногами и кулаками. Трагедия произошла 3 июля в поселке Ахтырском Абинского района Кубани.

Отец и сын жили в квартире в одной из многоэтажек на улице Победы. Родственники часто ссорились, на что не раз жаловались жильцы соседних квартир. По версии следствия, 3 июля сын, изрядно разгоряченный спиртными напитками, в очередной раз разругался с отцом, в пылу ссоры он принялся избивать пожилого мужчину кулаками и ногами. После драки сын отправился спать. Утром он обнаружил своего отца без признаков жизни. «Скорую» и полицию на место происшествия вызвали родственники 34-летнего мужчины, которым он по телефону сообщил о смерти отца якобы по неизвестным причинам.

Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего в результате причиненных ему повреждений.

Следствие установило причастность сына к гибели отца. Он был задержан и заключен под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». На допросе обвиняемый дал признательные показания, а также рассказал следователю, что неоднократно избивал своего пожилого отца.

Как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Крансодарскому краю, обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.