В Германии раскрыта крупнейшая сеть педофилов

Аргументы Недели → Криминал 13+

7 июля 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

В западном регионе Германии - Вестфалии полиция смогла раскрыть педофильскую сеть, в которую входили несколько десятков тысяч интернет-пользователей. Они обменивались порнографическими фотографиями детей, обсуждали вопросы насилия. Полиция обнаружила сеть посредством новой технологии расследования преступлений.



Преступники рассказывали друг другу в сети способы усыпления детей различными средствами, а также организовывали групповые изнасилования. В министерстве внутренних дел Германии сообщили, что в сеть входят участники из других государств, однако основным ядром являются граждане Германии. Министр Бизенбах отметил, что количество подозреваемых в ближайшее время увеличится, однако не многие предстанут перед судом. Проблема заключается в невозможности фиксировать улики, чтобы приобщить их к расследованию. Сейчас задержано только 72 подозреваемых.



Власти в последнее время бросили большие ресурсы для борьбы с преступлениями против детей. Крупные расследования начались после скандалов, в которых обвинили правоохранителей и руководство страны в бездействии.



Объём видеоматериалов, изъятых у преступников, оценивается более чем 400 миллионов часов. Власти вынуждены признать сексуальное насилие над детьми в стране серьёзной проблемой. До сих пор не ясно: количество преступлений увеличивается или полиции удалось вскрыть то, что было скрыто ранее.



