Кибермошенники начали охоту на детские деньги

Аргументы Недели → Криминал 13+

26 мая 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Кибермошенники на волне ажиотажа по поводу выплаты единоразовых детских пособий по 10 тыс. рублей в период режима самоизоляции создали фейковые сайты, на которых якобы можно оформить эту услугу. И гражданам посыпались смс, e-mail сообщения с предложением посетить сайт.



Доверчивые люди вводят на таких сайтах-копиях свои логины и пароли от портала Госуслуг, номера банковских карт, мобильных телефонов и другие персональные данные, которые помогут мошенникам обворовывать нас. Единожды попав в ваш мобильный банк, преступники регулярно будут приворовывать деньги со счёта.



Специалисты по безопасности рекомендуют оформлять пособия и другие выплаты только на официальном сайте Госуслуг. Печальная статистика говорит, что в 2020 году появилось 15 млн лживых сайтов, которые в 10 раз чаще стали атаковать граждан своими заоблачными предложениями.



Депутаты Госдумы уже озаботились ограничением регистрации доменов, похожих на государственные. Хорошо бы Роскомнадзору сделать такую ревизию среди уже зарегистрированных и заблокировать мошенников.



