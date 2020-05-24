Тело новорожденного мальчика обнаружено в мусорном контейнере в Подмосковье

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24 мая 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Тело новорожденного ребенка обнаружено в воскресенье, 24 мая, в мусорном контейнере в пос. Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области. По данным СКР, мертвый новорожденный мальчик был спрятан в коробку из-под обуви.

Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки. Приняты меры к установлению матери ребенка.

В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.