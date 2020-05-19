На трассе под Тулой дорожный конфликт со стрельбой произошел на посту по проверке электронных пропусков

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19 мая 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

На трассе М-2 "Крым" под Тулой водитель устроил стрельбу на контрольном посту по проверке электронных пропусков. Сотрудники Росгвардии задержали 57-летнего мужчину, который выстрелил из светошумового пистолета.

В Тульской области режим въезда в регион и выезда по пропускам введен с 30 апреля.

По данным регионального управления Росгвардии, на контрольном посту по проверке электронных пропуско сотрудники СОБР заметили, как один из легковых автомашин пытался объехать "пробку" по обочине трассы. Этот маневр водителя легковушки возмутил водителя фуры. Шофер перегородил своей грузовой машиной обочину, и между водителями возник конфликт. В ходе дорожного конфликта водитель легковушки применил оружие. Силовики оперативно задержали стрелка - ранее судимого жителя Тулы. При досмотре у него обнаружены нож с фиксированным клинком, пневматический пистолет, аэрозольное светошумовое устройство "Пионер". Теперь с ним занимается полиция.