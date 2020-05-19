Работники вынесли алмазы в белье на 300 млн рублей

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19 мая 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный комитет России завершил расследование о хищении алмазов работниками компании "АК АЛРОСА". Сегодня это крупнейший производитель алмазов в нашей стране.



Следствие считает, что алмазы выносились главным специалистом компании Еленой Канунниковой в нижнем белье с 2006 года. Предприятие понесло ущерб на общую сумму более 300 миллионов рублей. Виновными признаны пять человек, которые дали согласие о сотрудничестве со следствием.



Для организации преступления Канунникова вступила в сговор с бывшим сотрудников АЛРОСы. Он являлся руководителем предприятия по обработке технических алмазов, применяемых при производстве инструмента.

Обвиняемая покупала у него недорогое сырьё и заменяла его на украденные со склада компании алмазы для производства ювелирных изделий. После алмазы сбывались по отработанной схеме.



В июне прошлого года Елена Канунникова была задержана сотрудниками ФСБ при попытке кражи алмазов со склада на сумму более 22 миллионов рублей. Через день были задержаны сообщники и покупатель. Двое обвиняемых подписали со следствием сделку, став свидетелями в уголовном деле.

Следователи обнаружили в квартирах соучастников необработанные алмазы, бриллианты. Сама Елена Каннуникова и ещё двое сообщников вины не признали и отказались давать показания.



