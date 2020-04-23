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В Петербурге трое неизвестных мужчин похитили молодую женщину и скрылись с ней на иномарке

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге трое неизвестных мужчин похитили молодую женщину и скрылись с ней на иномарке
pexels.com

В Санкт-Петербурге полиция ищет злоумышленников, похитивших в среду, 22 апреля, молодую женщину.
В полиция обратился брат пропавшей женщины. Мужчина сообщил, что в среду во дворе дома № 44 по улице Тельмана три мужчины, скрывая лица медицинскими масками, затащили его сестру в автомобиль Mazda-3 черного цвета и скрылись с ней в неизвестном направлении.

В полиции уже выяснили, что после того, как женщину усадили в иномарку, двое из злоумышленников добежали до стоящего рядом автомобиля ВАЗ и уехали на нем.

По версии полиции, одним из похитителей женщины может быть 29-летний уроженец Закавказья.
В управлении МВД по городу и Ленинградской области рассказали, что по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативниками приняты меры к розыску и задержанию похитителей женщины.

ИЧ

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